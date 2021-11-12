Мало не покажется: Смольный опубликовал штрафы для работодателей за отказ сотрудников вакцинироваться

За отказ от вакцинации сотрудника могут уволить, а работодателя - оштрафовать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт Петербурга опубликовал новую методичку, в которой работодателям города рассказывают о том, кого и в какие сроки надо привить от коронавируса. Также в документе прописано наказание для предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые не выполнят норму в 80% вакцинированных.

- За неисполнение норм действующего законодательства и неотстранение от работы сотрудников, уклоняющихся от вакцинации, предусмотрена ответственность, - говорится в методичке.

При этом наказать работодателя могут сразу три структуры: Смольный, Роспотребнадзор и Трудовая инспекция.

Неисполнившим норму в 80% привитых грозят серьезные санкции. Фото: cipit.gov.spb.ru

Так, со стороны органов исполнительной власти может прийти штраф в размере до 300 тысяч рублей (при повторном нарушении - до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток). Кроме того, у предприятия могут отозвать QR-код, разрешающий работу.

Роспотребнадзор может выписать штраф до 500 тысяч рублей или закрыть организацию на срок до 90 суток.

Наименьшие санкции предусмотрены со стороны Государственной инспекции труда: штраф до 50 тысяч рублей на первый и до 70 тысяч – на каждый повторный раз.

В той же методичке имеются шаблоны документов, которые помогают провести вакцинацию в коллективе, это шаблоны заявлений, отказов и прочее.

В документе еще раз прописано требование о вакцинации лиц старше 60 лет и хронических больных, однако кто именно ответственен за неработающих людей кроме них самих, до сих про непонятно.

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