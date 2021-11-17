Новый вариант строительства КАД-2 вокруг Петербурга может привести к изъятию земель у дачников

КАД-2 должна разгрузить нынешнюю кольцевую. Фото: Артем КИЛЬКИН

Строительство КАД-2 «с нуля» потребует не только существенных вложений, но и изъятия земель. На пути новой трассы могут оказаться как промышленные объекты, так и дачные массивы. Ни тех, ни других это не порадует.

- Если трасса пойдет не по «старым дрожжам», то возникнет ситуация с изъятием земель в пользу государства. Если у кого-то есть собственность на пути трассировки в виде земельного участка или дачного кооператива, то начнется процедура. Она прописана в законе, но собственников эта перспектива не порадует, - рассказал «КП-Петербург» автоэксперт Дмитрий Попов. – Чем и был привлекателен вариант с «бетонкой» А-120, там уже все понятно и ничего изымать не надо. А при новом строительстве это (изъятие земель – прим.ред.) – первая беда.

Впрочем, пока неизвестно, произойдет такая ситуация или нет, ведь никто точно не знает будущую трассировку КАД-2. Сейчас специалисты «Автодора» передали два варианта на изучение в Министерство транспорта. Там должны определить оптимальную схему, после чего станут известна стоимость работ и сроки строительства. Но в любом случае, скорыми они не окажутся.

Такой КАД-2 видели в правительстве Ленобласти. Фото: Ольга ЖУКОВА

- Я не дорожник, но мне кажется, в данной ситуации прокладывать новую трассу через леса, поля и болота будет гораздо дороже, чем переделывать уже существующую. Сроки строительства, конечно, увеличатся. Нужны будут геологические работы, геодезия, потом проектирование и так далее. Точно сейчас не сказать, но лет на восемь работы могут растянуться, - считает Дмитрий Попов.

А что касается платности проезда, то сейчас это тенденция. Другой вопрос, сколько именно придется отдать за возможность объехать пробки на КАДе. Если цена окажется слишком высокой, то водители предпочтут сэкономить деньги пусть даже ценой потери времени. И тогда стройка может просто не окупиться.

- Основная задача КАД-2 - избавить нынешнюю кольцевую и Петербург от пробок и транзитного грузового транспорта. Тут надо быть очень аккуратным с «качелями» относительно спроса на проезд и извлечения прибыли, - уверен автоэксперт.

Напомним, что в прошлом варианте, о котором говорил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, КАД-2 шла по реконструированной «бетонке». Плюсом такого варианта как раз называлось отсутствие необходимости выкупа земель. Однако в «Автодоре» посчитали, что «бетонка» идет слишком далеко от Петербурга и КАД-2 надо придвинуть ближе к городу, дабы водители активно ей пользовались.

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