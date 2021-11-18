Матери Ольги Бузовой поставили страшный диагноз

Ирина Бузова лечилась от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой победила коронавирус. Родственница знаменитой актрисы – заведующая стоматологической клиникой в Петроградском районе Петербурга. Где именно ее настигла зараза – неизвестно. Однако Ирина Бузова успела привиться от инфекции, поэтому болезнь у нее протекала в легкой форме.

- Никаких проблем! Протекает нетяжело, - рассказывала ранее «КП-Петербург» Ирина Бузова - Врач пришел сразу и принес все лекарства на курс лечения.

Теперь, как сообщила Ирина Бузова «КП-Петербург», болезнь отступила, но ее настигли неприятные последствия коронавируса.

Ирина Бузова с дочерью Фото: СОЦСЕТИ

- Сейчас мое состояние попеременно, - вздыхает Иринна Бузова. – Ковид осилили, теперь бы давление устаканить...

Давление, как рассказали «КП-Петербург» врачи, это один из самых распространенных симптомов постковидного синдрома. По словам медиков, Ирине Бузовой нужно пройти реабилитацию. При этом такие симптомы могут быть достаточно опасными.

- Если коронавирусная инфекция отражается непосредственно на работе сердца, то мы говорим о патологии, которая требует лечения у кардиологов, - пояснил «КП» врач-терапевт Виктор Лишин. – Это уже может быть опасно. В любом случае нужно обязательно пройти комплекс мер, в том числе увеличение двигательной активности, прием витаминизированных комплексов и общее укрепление организма.

Скачки давления, по словам врачам, в среднем сохраняют до месяца. Если они принимают тяжелую форму, то реабилитация может занять до трех месяцев.

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