«Жалею, но не раскаиваюсь»: Шокирующие признания людоеда, потерявшего труп человека во время ДТП в Ленобласти

Убийца-людоед из Ленобласти откровенно высказался перед СМИ о своих деяниях. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти суд избирает меру пресечения убийце-людоеду, который попался полиции после резонансного ДТП на трассе «Сортавала». Напомним, во время аварии из машины выпал труп мужчины. С места сбежали двое пассажиров и водитель авто. Позже их задержали. Однако один из задержанных, 23-летний парень, признался, что он якобы виновен в другом убийстве, что произошло в 2020 году в парке Сосновка в Петербурге. Молодой человек сообщил следователям, что съел части тела убитого год назад мужчины…

И вот, в зале суда людоед впервые объяснил свои действия перед прессой, завалившей его провокационными вопросами. Он пытается заверить, что акт каннибализма произошел спонтанно. Как рассказывает обвиняемый, он не обращался ранее к психиатру. Кроме этого молодой человек пока не готов извиняться перед родственниками убитого.

Молодой человек сообщил прессе, что он "худенький", и смог съесть только частичку тела жертвы. Фото: СК РФ

- Я не съел человека, там же кости, тяжело, вот это все… Я вон какой худенький! Как я мог человека съесть? Ел ли плоть его? Ну, да. Просто попробовать хотел, я не ел, один укусик. Я жалею, но не раскаиваюсь, - цитирует каннибала журналист «КП-Петербург», присутствующий на судебном заседании.

Добавим, что следователи рассматривают признание в людоедстве отдельно. Список уголовных дел, по которым будут судить мужчину, сейчас уточняется.

UPD: Суд отправил людоеда в СИЗО на срок минимум до 20 января 2021 года. Его подозревают в двух убийствах.

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