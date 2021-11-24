Суд оставил на свободе жену рэпера Энди Картрайта

Марину Кохал оставили под домашним арестом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй апелляционный суд оставил в силе решение городского суда Петербурга, который 27 октября изменил меру пресечения вдове рэпера Энди Картрайта Марине Кохал, обвиняемой в убийстве мужа. После полутора лет в СИЗО ее перевели под домашний арест. Не ожидавшая такого исхода Кохал разрыдалась прямо в зале суда и бросилась на шею адвокату. Но то решение суда было опротестовано.

- Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе домашний арест Марине Кохал. Апелляцию на принятое ранее решение подавала прокуратура, которая просила вернуть обвиняемую в СИЗО, - рассказала «КП-Петербург» адвокат Кохал Ирина Скурту.

После заседания по апелляции вдова музыканта возвращается домой, где будет ждать рассмотрения дела об убийстве ее мужа по существу.

Напомним, что расчлененное тело Александра Юшко, известного под сценическим псевдонимом Энди Картрайт, было найдено в августе 2020 года. О смерти мужа сообщила сама Марина Кохал. Она призналась, что разрезала труп, но когда супруг уже был мертв. Следователи же подозревают ее в убийстве методом отравления, однако полного объема доказательств собрать пока не могут.

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