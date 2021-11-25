Ковид-ограничения в Санкт-Петербурге на 1 декабря 2021 года: что закрыто и что будет работать

Ковид-ограничения в Санкт-Петербурге на 1 декабря 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С наступлением зимы в Северной столице правила в связи с пандемией станут жестче. Вступят в силу ковид-ограничения в Санкт-Петербурге на 1 декабря 2021 года, которые закроют двери во многие места для тех горожан, которые не привились от коронавируса, либо по другим причинам не имеют QR-код. Рассказываем подробно, как все будет работать.

Закрыто из-за коронавируса в Санкт-Петербурге ничего не будет. Все заведения, банки и магазины продолжат работу. Однако всем кафе и ресторанам, кинотеатрам, аквапаркам, зоопаркам, ледовым каткам и всем другим зрелищным, культурным, спортивным и развлекательным организациям запрещено работать после 23 часов.

Попасть в торговый центр теперь будет тоже не просто. С 1 декабря в Петербурге вступаю в силу новые ограничения. Теперь QR-код требуется: в заведениях общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектах розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Напомним, что кроме QR-кода у посетителей могут также попросить документ, удостоверяющий личность. Для этого подойдет паспорт или водительские права.

Кроме того, ранее в Петербурге уже начали действовать QR-коды в: театрах, музеях, цирках, концертных и выставочных залах, кинотеатрах, домах отдыха, гостиницах, бассейнах, фитнес-центрах, спортивных залах, развлекательных заведениях и при проведении церемонии торжественной регистрации брака.

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