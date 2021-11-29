Что изменится в Петербурге с 1 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

Наступает последний месяц 2021 года. Вместе с этим в жизни Северной столице грядут перемены. Рассказываем, что изменится в Санкт-Петербурге с 1 декабря 2021 года.

ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА

С 1 декабря в Петербурге расширится зона платной парковки. Теперь она будет действовать еще на 71 улице в городе. Точные адреса и карту новой зоны платной парковки можно посмотреть по ссылке. Как и на других улицах, действовать она будет с 8:00 до 20:00. В остальное время парковка бесплатная.

Вместе с этим вырастут и цены на платную парковку. Стоимость для автомобилей категории В повысится на 40 рублей и составит 100 рублей за час. Приобрести месячный парковочный абонемент для транспортных средств категории В будет возможно за 20 075 рублей, а годовой – за 179 580 рублей.

ПЕНСИЯ

С 1 декабря в стране будет автоматически проиндексирована пенсия трем категориям граждан. Так, выплаты вырастут для тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Пенсия составит 12 088,96 рублей.

Прибавку получат пенсионеры, которые работали, но уволились до августа 2021 года. С 1 декабря у них автоматически будет начисляться прибавка с дополнительной доплатой за три месяца.

Также увеличат пенсию тем, кто подал заявление на перерасчет. Надбавки должны зачислить автоматически.

QR-КОД

Что касается QR-кодов, то для непродовольственных магазинов и точек общепита их не введут с 1 декабря, как обещалось ранее. Смольный перенес этот срок на 27 декабря.

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