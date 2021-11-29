"Помогите мне": Блогер Юрий Хованский написал открытое письмо из СИЗО

Блогер Хованский написал открытое письмо с просьбой о помощи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известный блогер Юрий Хованский, который уже полгода находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, написал открытое письмо. В понедельник, 29 ноября 2021 года, в сети появился текст, в котором блогер просит о помощи, заявляя, что срок давности его преступления давно истек.

- Моему поступку нет оправдания с моральной точки зрения, но по закону у этого проступка истекли сроки давности. Статья, которую мне вменяют появилась только в 2016 году, - написал Хованский.

Блогер отметил, что песню, за которую его судят, была исполнена им в 2012 году, однако из обвинения следует, что композиция была опубликована в 2018 году.

- Я прошу, нет, я умоляю - помогите мне. Не дайте им причинить вред моей семье. Не дайте им подкинуть что-то на компьютер или посадить меня по показаниям лжесвидетелей, - обращается ко всем Хованский.

Однако заложники того самого теракта на Дубровке, который Хованский высмеял в своей скандальной песне, считают, что блогер должен получить наказание по-полной.

- Эти слова меня не то, что даже обижает и оскорбляют. Это говорит о том, что страшно жить в таком мире. Это слова ненормального человека. Нельзя говорить, чтобы кто-то погиб. Тем более, дети. Это призыв к войне, к действиям? Я в шоке, - заявила одна из заложниц "Норд Оста" Виктория.

Пережившие страшную трагедию, а также потерявшие своих родных, считают, что семь лет тюрьмы для блогера - маленькое наказание.

- Я считаю, что за такие вещи надо сажать пожизненно и об этом надо сообщать. Чтобы другие подумали об этом, - подчеркнула Виктория.

Напомним, что Хованского отправили в СИЗО за песню о "Норд-Осте". В ней он оправдывал теракт на Дубровке и призывал убийства детей. В следственном комитете заявили, что своей "шуткой" Хованский публично оправдывал терроризм, призывал к убийствам, а также формировал идеологию, создающую опасность для людей. После ареста блогер много раз извинялся за скандальную композицию. За это ему грозит от пяти до семи лет тюрьмы.

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