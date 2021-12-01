Новая зона платной парковки начала работать с 1 декабря в Петербурге

Зона платной парковки в Петербурге расширена на 71 улицу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Два значимых события для автомобилистов произошли 1 декабря: в центре Петербурга на 71 улицу расширилась зона платной парковки. Кроме того, сама парковка подорожала с 60 до 100 рублей в час, если брать в расчет обычную легковушку.

- С 1 декабря платное парковочное пространство начинает работу еще на 71 улице Центрального района. Для ее обозначения на асфальте нанесена синяя разметка. Установлено более 3100 дорожных знаков и 40 паркоматов, - сообщает пресс-служба Городского центра управления парковками.

Платить за стоянку можно будет тремя способами, как и раньше: через паркомат, мобильное приложение или СМС (по номеру 5303). Первые 15 минут стоянки - бесплатные, а потом забывчивому водителю грозит штраф.

Месячный абонемент для машин категории В будет стоить с 1 декабря 20 075 рублей, годовой –179 580 рублей.

Повышение цен на парковку не коснется жителей платной зоны. Годовой льготный абонемент для машин категории В (легковой автомобиль) по-прежнему будет стоить 1800 рублей. 900 рублей – для мотоциклов и 3600 – для транспорта категории С.

Бесплатно смогут парковаться льготные категории петербуржцев, в том числе многодетные семьи и инвалиды, но последние - только на выделенных и обозначенных местах, а также владельцы электромобилей. Всем им надо оформить парковочное разрешение.

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