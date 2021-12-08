Похороны актрисы Нины Ургант в Санкт-Петербурге 8 декабря 2021: Прямая онлайн-трансляция из Александринского театра

"Комсомолка" ведет прямую трансляцию с похорон актрисы Нины Ургант в Санкт-Петербурге 8 декабря 2021 года. Фото: кадр из фильма

В Санкт-Петербурге сегодня, 8 декабря, прощаются с бабушкой Ивана Урганта актрисой Ниной Ургант. Народная артистка РСФСР скончалась 3 декабря 2021 года на 93-ем году жизни в своей четырехкомнатной квартире на набережной Крюкова канала. Церемония прощания проходит в Александринском театре, где актриса служила на протяжении многих лет. Проводить в последний путь актрису приедут ее близкие - сын Андрей и внук Иван Ургант. Кроме них проститься с Ниной Николаевной придут звезды кино и театра и сотни поклонников со всей страны. "Комсомолка" будет вести прямую онлайн-трансляцию из Александринского театра 8 декабря 2021 года с 10.00 мск.

Напомним, последние годы жизни Нина Николаевна, по словам близких, страдала от болезни Паркинсона. Незадолго до смерти у нее появилась сильная одышка. Из-за недуга актриса почти не появлялась на людях. Артист Иван Краско признавался, что Нина Ургант ему в последнем разговоре говорила, что уже сама не хочет ни с кем встречаться и видеться.

Нина Ургант запомнилась зрителям в первую очередь по фильму «Белорусский вокзал», в котором она исполнила песню: «Здесь птицы не поют, деревья не растут». Актриса не дожила год до юбилейной даты в 60 лет с первого выхода на сцену Александрийского театра. Как признавались позже, к этой дате там активно готовились. Также Нине Ургант уже посмертно вручат награду «Легенда сцены», до награждения она не дожила считанные дни.

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