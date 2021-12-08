Власти Петербурга могут перестать выдавать QR-коды тем, кто «втихую» переболел коронавирусом

В Петербурге могут перестать выдавать QR-коды тем, кто неофициально переболел коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном раздумывают над тем, чтобы перестать выдавать QR-коды тем горожанам, которые «втихую» переболели коронавирусом и не обращались к врачу, лечившись самостоятельно. По информацию источника «КП-Петербург», близкого к городскому правительству, инициатива идет от Роспотребнадзора, где изначально со скепсисом отнеслись к идее выдавать «иммунные документы» путем «заднего числа», лишь удостоверившись в подлинности ПЦР-теста.

- Роспотребнадзор всегда был против, это не решение Смольного, а инициатива комитета по здравоохранению. Но вопрос обсуждается, пока нет ясности, - уточнил источник «Комсомолки».

Напомним, решение о выдаче QR-кодов тем, кто переболел неофициально, рассматривали специальные врачебные комиссии на основании ПЦР-теста и анализа на наличие антител.

Тем временем комздрав Петербурга хочет привить еще минимум 400 тысяч человек до начала новогодних праздников. Власти все еще ждут коллективного иммунитета к 15 января.