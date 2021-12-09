Угрожали жизни, заклеивали замки: Банду "черных коллекторов" задержали в Петербурге

В Петербурге задержали банду "черных коллекторов" Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге задержали банду "черных коллекторов". Группировка занималась вымогательствами. Причем, работали мужчины не на какую-нибудь организацию, а на себя. Об этом 9 декабря 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сначала утром полиция вместе с ФСБ задержала 26-летнего мужчину. Ничего не понимающий и заспанный он открыл дверь квартиры, а когда его положили на пол, стал спрашивать, почему его арестовывают.

В банде были пять человек Фото: принтскрин видео.

- Я адекватный человек, мужики. Объясните, что произошло, я не понимаю, - заявил задержанный.

Но как стало известно полиции, он был одним из тех, кто в октябре и ноябре текущего года угрожал одной из жительниц Петербурга. Схема была следующей. Банда узнавала о чьих-либо долгах. В случае данной женщины - это было 170 тысяч рублей. Далее они стали звонить и писать СМС с угрозами не самой женщине, а людям, которые снимают у нее квартиру.

Звонками и сообщениями все не обходилось. Об этом рассказал другой задержанный парень.

- Ездили по бумагам должников, раздавали письма, заклеивали замки клеем. Лично я не угрожал, коллега да. Я тут только месяц, меня заставили, потому что сам должен денег, - пояснил молодой человек.

Один из членов группировки рассказал, что его заставили участвовать в этом также из-за долга Фото: принтскрин видео.

Все полиция задержала пять человек в возрасте от 23 до 45 лет. При вымогательствах подозреваемые угрожали жизни и здоровью граждан, а также причиняли ущерб их имуществу в виде залития клеем дверных замков квартир должников, выполнения надписей нецензурного содержания на дверях и стенах в парадных, а также оставления в дверях и почтовых ящиках листков с указанием сумм задолженностей и персональных данных должников.

На данный момент известно, что они причастны к 30 подобным преступлениям. Возбуждены уголовные дела. 9 декабря сотрудниками полиции проведена серия обысков по местам проживания фигурантов и в их офисе. Изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Расследование продолжается.

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