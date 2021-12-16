СК прекратил дело против тещи репера Энди Картрайта

С тещи Энди Картрайта сняли все обвинения. Фото: СОЦСЕТИ

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу прекратило производство уголовного дела в отношении Елены Кохал – тещи рэпера Энди Картрайта. Ее подозревали в пособничестве дочери, которую обвиняют в убийстве мужа-музыканта. Теперь подозрения с Елены Кохал сняты.

- Да, это произошло вчера. Материалы дела опровергают ее причастность к пособничеству в убийстве, основываясь на этом, следователь прекратил дело, - рассказал «КП-Петербург» адвокат Кохал Сергей Лукьянов.

Напомним, что Елена Кохал была задержана 14 октября 2020 года, через несколько месяцев после того, как о смерти и расчленении рэпера стало известно. Ребенок Марины Кохал и Энди Картрайта тогда жил с бабушкой, его изъяли и отправили в приют. Следствие просило суд об аресте тещи музыканта, но потом ходатайство было отозвано. Однако внука бабушке не вернули.

Сама жена музыканта, Марина Кохал, тоже выиграла раунд у следствия. 27 октября 2021 года суд отказался продлевать содержание в СИЗО в качестве меры пресечения и отпустил подозреваемую под домашний арест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Суд оставил на свободе жену рэпера Энди Картрайта

Апелляцию на перевод Марины Кохал под домашний арест подавала прокуратура (подробности)