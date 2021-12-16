Умерла пенсионерка из Ленобласти, которая из-за онкологии сама себе сделала операцию

Скончалась пенсионерка, которая сама себе провела операцию Фото: предоставлено родственниками

90-летняя пенсионерка их Выборга Клавдия Петрова, которая от отчаяния сама себе сделала операцию, скончалась в больнице после госпитализации. Серьезные проблемы со здоровьем у Клавдии Васильевны выявили два года назад. В тот момент у нее начались кровотечения, поначалу медики грешили на полипы. Но потом все же выявили метастазы, рак был уже в последней стадии. Пенсионерке назначили лечение, но у женщины началась водянка. В брюшной полости скопилось много жидкости - требовалась операция. Но тут произошла другая напасть, у нее выявили коронавирус.

Из-за инфекции женщину хотели госпитализировать в ковидный госпиталь, но она боялась туда ехать и решила лечиться дома. Однако вскоре терпеть накопившуюся жидкость в брюшной полости стало невыносимо. И Клавдия Петрова решила пойти на отчаянный шаг. Она дождалась, когда дома никого не будет и начала сама себя оперировать.

Клавдия Петрова болела онкологией Фото: предоставлено родственниками

- Когда мама пришла домой, бабушка лежала на спине, хотя ранее на спине она не могла дышать. Из брюшной полости у нее вытекала вода. Мама была в шоке, бабушка без нас сделала себе несколько надрезов кухонным ножом, - рассказывала "КП-Петербург" ранее внучка пенсионерки Янина. - Бабушка кричала, плакала, винила себя. Кровотечение у нее было, но совсем немножко.

Перед тем, как сделать кустарную операцию, Клавдия Петрова даже оставила предсмертную записку. Чтобы в случае ее смерти после операции, следователи не винили в этом ее родню. После случившегося родственники вызвали скорую помощь. Женщину госпитализировали в больницу, где у нее вновь подтвердился коронавирус. Однако поначалу состояние Клавдии Петровой было стабильное, никаких симптомов заболевания не проявилось.

Пенсионерка воспитывала правнуков (на фото в бирете)

Однако спустя три недели после госпитализации, как сообщили "КП-Петербург" ее родственники, Клавдия Петрова скончалась.

- Бабушка умерла, - сообщила "КП-Петербург" внучка пенсионерки Янина. - Вскрытие было сегодня, поэтому официально причину нам еще не озвучили. Но предварительно, она скончалась от основной болезни, то есть, от рака. Операция, скорее всего, не сказалась на ней. Тесты на коронавирус тоже уже были отрицательные. У нее метастазы были в брюшной полости везде. Поговорить нам с ней перед смертью так и не дали, ни по телефону, ни лично.

Прощание с Клавдией Петровой пройдет в эти выходные. Оно будет закрытым и пройдет в узком семейном кругу.

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