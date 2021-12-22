Суд Петербурга оставил под стражей помощника доктора Курпатова Алексея Иевского

Помощнику доктора Курпатова отказали в освобождении из СИЗО. Фото: ОПС СПб

Городской суд Санкт-Петербурга не стал изменять меру пресечения помощнику доктора Курпатова Алексею Иевскому, которого обвиняют в воровстве на несколько миллионов рублей. Сам Иевский все отрицает и уверяет, что это - месть психолога.

- Иевский заявил о совершении в отношении него преступления - кражи более миллиона рублей. Также фигурант сообщил, что выучил уголовно-процессуальный и уголовный кодексы РФ. Суд разъяснил законный порядок подачи заявления. Иевский прокомментировал, что в законном порядке никто не реагирует, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Адвокат обвиняемого заявила суду, что Курпатов давит на отца Иевского, а не наоборот, и просила изменить меру на домашний арест: «верните сына отцу».

Вызванный свидетель заявил, что Иевский - патриот.

Сам обвиняемый еще раз пожаловался, что на его ходатайства никто не реагирует.

Тем не менее, судья оставил решение нижестоящей инстанции о продлении содержания Иевского в СИЗО без изменений.

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