Смольный законсервирует недостроенные станции метро
Смольный разорвал все контракты на строительство объектов петербургского метрополитена с местным «Метростроем» и готов объявить конкурс для поиска нового подрядчика уже в ближайшие дни. А пока недостроенные станции законсервируют и поставят под охрану.
- Власти города предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности на строящихся станциях подземки – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.
Напомним, что 21 января было объявлено о намерении разорвать все четыре контракта с «Метростроем» на общую сумму в 86,4 миллиарда рублей из-за систематический срывов сроков сдачи объектов и плачевной финансовой ситуации в компании. По некоторым данным, долги «Метростроя» оцениваются в 23 миллиарда рублей. В течение 2018 года работники «Метростроя» неоднократно бастовали из-за многомесячных задержек зарплаты.
В КРТИ утверждают, что ни один банк не согласился стать гарантом оздоровления компании, поэтому Смольный отказался от идеи дополнительных вливаний в «Метрострой».
В самой компании заявили о намерении оспорить решение Смольного и пригрозили техногенными катастрофами на покинутых объектах.
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Кто и когда будет достраивать метро?