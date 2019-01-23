Смольный законсервирует недостроенные станции метро

СЕГОДНЯ 21:04 2019-01-23T21:05:10+03:00

Пока не найдется новый подрядчик, все объекты, с которых уйдет «Метрострой», будут под охраной

Изменить размер текста: A A

Смольный разорвал все контракты на строительство объектов петербургского метрополитена с местным «Метростроем» и готов объявить конкурс для поиска нового подрядчика уже в ближайшие дни. А пока недостроенные станции законсервируют и поставят под охрану.

- Власти города предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности на строящихся станциях подземки – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

Напомним, что 21 января было объявлено о намерении разорвать все четыре контракта с «Метростроем» на общую сумму в 86,4 миллиарда рублей из-за систематический срывов сроков сдачи объектов и плачевной финансовой ситуации в компании. По некоторым данным, долги «Метростроя» оцениваются в 23 миллиарда рублей. В течение 2018 года работники «Метростроя» неоднократно бастовали из-за многомесячных задержек зарплаты.

В КРТИ утверждают, что ни один банк не согласился стать гарантом оздоровления компании, поэтому Смольный отказался от идеи дополнительных вливаний в «Метрострой».

В самой компании заявили о намерении оспорить решение Смольного и пригрозили техногенными катастрофами на покинутых объектах.