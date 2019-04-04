Организатора разбойного нападения на больницу в Сестрорецке арестовали на два месяца

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-04T15:37:06+03:00

Организатора нападения на больницу в Сестрорецке заключили под стражу на два месяца Фото: Олег ЗОЛОТО

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Октябрьский районный суд Петербурга в четверг, 4 апреля, принял решение о заключении под стражу Сергея Грудецкого. Именно он, по версии следствия, является организатором разбойного нападения на городскую больницу № 40 в Сестрорецке. Подозреваемого отправили за решетку до 29 мая 2019 года.

- Грудецкий действовал в сговоре с Валерием и Алексеем Симбиревыми. Утром 29 марта они приехали в больнице на улице Борисова в Сестрорецке на автомобиле Hyundai ix35. Грудецкий остался ждать в машине, в то время как его подельники, скрыв лица медицинскими масками, ворвались в медучреждение и напали на главврача и сотрудника больницы. В качестве оружия они использовали нож, костыль и деревянную ножку от кресла, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Главврач и сотрудник больницы были жестоко избиты. После этого, Симбиревы забрали из сейфа 250 тысяч рублей и 2500 евро и выбежали на улицу, где их уже ждал Грудецкий. Все вместе они скрылись на автомобиле.

Следственный комитете Петербурга возбудил уголовное дело по статье "разбой". Вчера утром, 3 апреля, все трое были задержаны полицией. Как известно, все трое участников уже были ранее судимы за бандитизм и разбой. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU