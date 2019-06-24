Работники закрытого завода «Форд» выйдут на митинг в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-24T11:15:53+03:00

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Завод «Форд» закрыт, но страсти не утихают. Профсоюз предприятия недоволен условиями, предложенными при увольнении, а также проблемами с трудоустройством и приглашает всех бывших работников предприятия выйти на митинг протеста.

- 29 июня в 12:00 на площади Ленина, у Финляндского вокзала, выскажите все что думаете о руководстве завода. Или приходите послушать о том, как уничтожали наш завод, о махинациях ради преференций и иных фактах, - призывают организаторы мероприятия на странице Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» «ВКонтакте».

Напомним, что решение о закрытии завода «Форд-Соллерс» было принято в марте 2019 года. С предприятия, проработавшего 17 лет, уволили около 1000 человек. При этом власти Ленобласти заявили, что помогут заводчанам с трудоустройством. Также появилась информация, что завод может быть продан новому владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU