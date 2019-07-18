Город может затопить: К вечеру 18 июля на Петербург обрушится ливень

Старая шутка, что дождь в Петербурге идет с 1703 года, нынешним летом не кажется такой уж шуткой. Если начало-середина июня были достаточно солнечными и жаркими, то с его конца пошло похолодание, а июль и вовсе вылил на головы петербуржцев многомесячную норму осадков. Но дождь идти не прекратил. 18 июля синоптики вновь предупреждают о ливнях, а коммунальщики - о возможных подтоплениях.

- В связи с прогнозируемыми осадками в ближайшие дни на улицах города круглосуточно будут дежурить 17 аварийных бригад, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Учитывая, что 3 и 9 июля город прилично «топило», тогда ситуация хуже всего была в Северных районах Петербурга, особенно на Парашютной улице, где автомобили плавали как подводные лодки, «водоканал» готов снять дополнительные бригады с текущих работ и направить на прочистку ливневки.

Впрочем, учитывая, что ливневая канализация спроектирована давно и не рассчитала на такие потоки воды, подтопления все равно будут.

Что касается четверга, 18 июля, то сейчас в Петербурге идет дождь, который по прогнозам синоптиков и метеорологических онлайн сервисов не только не прекратится в ближайшие несколько часов, но еще и усилится. К вечеру в городе обещают ливень.

Петербург оказался во власти непогоды. Фото: Яндекс.Погода

К сожалению, в пятницу и выходные дни погода не улучшится. О сильных осадках и даже грозах в Петербурге и Ленинградской области предупреждает МЧС.

- 19 июля в большинстве районов дожди, местами небольшие, днем в отдельных районах ливни, грозы. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 гр., днем +17...+22, - сообщает пресс-служба областного управления экстренного ведомства.

Такой же неутешительный прогноз синоптики дают и на субботу с воскресеньем.