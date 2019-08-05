В Невском районе коммунальщики закрасили граффити с видами деревенской жизни

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-05T10:19:59+03:00

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Жители Невского района опечалены уничтожением граффити, которое долго время услаждало их взор. Картина, изображавшая пейзаж милой деревенской жизни с домами, лугами и овечками, видимо кому-то очень помешала.

- Здравствуйте, соседи! До вчерашнего дня была картина на Елизаровской, душу радовала многим, ее закрасили! Кто за это ответит и как? - пишет возмущенный петербуржец в группе «Наш дом - Невский район» в соцсетях.

Большинство пользователей в комментариях согласились, что опять кто-то излишне общественно-активный пожаловался на нарушение порядка на портале «Наш Санкт-Петербург», после чего коммунальным службам пришлось исправлять «безобразие». Теперь на стене красуется «правильное» белое пятно.

- Не стоит мыслить красками, все должны быль серой массой. Вдруг думать начнем, а это опасно, - печально иронизируют горожане.

Впрочем, такое происходит не первый раз. Некие граждане регулярно жалуются на граффити, после чего из приходится закрашивать. Уничтожались и новогодние рисунки и уличные галереи и знаменитый портрет лидера «ДДТ» Юрия Шевчука на Литейном проспекте.

- Так жаль, столько лет глаз радовалась! Кому мешала? Вот что за человек мог отдать такой приказ? - печалятся жители Невского района.

"Замечательный пейзаж", который никого не раздражает. Фото: vk.com/nevskiyrayon

ИСТОЧНИК KP.RU