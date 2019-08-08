2019-08-08T15:35:33+03:00
Общество

Петербургских четверняшек выписали из роддома в день рождения мамы

Пока семья Морозовых поедет к себе в однушку, а переезд в подаренную трехкомнатную квартиру произойдет позднее [видео]
Петр КИБЕР
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Маму четверняшек Оксану (в голубом платье) выписали из роддома в день рождения. Фото: vk.com/vyb_spbМаму четверняшек Оксану (в голубом платье) выписали из роддома в день рождения. Фото: vk.com/vyb_spb
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Радостное даже не в двойне, а в четверне событие недавно произошло в петербургской семье Морозовых. У бездетных до этого времени Оксаны и Виталия родились сразу четверо малышей. Это произошло 23 июля, а сегодня, 8 августа всех малышей вместе с мамой выписали из роддома.

- В Перинатальном центре состоялась выписка семьи Морозовых. Администрация района подарила молодым родителям сертификат на многофункциональные колыбели с автоматическим управлением, - сообщает пресс-служба администрации Выборгского района, в котором расположен Санкт-Петербургский государственный педиатрический медуниверситет, где и появились на свет малыши.

Надо сказать, что день выписки совпал с днем рождения мамы. Глядя на фото трудно поверить, что этой красивой и подтянутой женщине исполнилось 38 лет. Она не только смогла родить четверых детей, каждый из которых весил от 1,5 до 1,9 килограммов, но и сохранить фигуру.

После выписки семья отправилась к себе домой в однушку, где их уже ждут родные и близкие, а переезд в подаренную властями города трехкомнатную квартиру состоится чуть позднее. Сначала там надо все обустроить.

Петербургских четверняшек выписали из роддома в день рождения мамы. Видео: Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

ИСТОЧНИК KP.RU

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