В Петербурге из-за жалобщиков закрасили граффити, посвященное Би Би Кингу

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-13T12:27:29+03:00

Теперь на месте портрета музыканту просто черная стенка. Фото: vk.com/pitereshaet

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Очередное творение уличных художников из группы HoodGraff, известной по портретам Сергея Бодрова-младшего и Юрия Шевчука, перестало существовать. Неизвестные борцы за «чистоту» улиц пожаловались на творение, посвященное блюзовому музыканту Би Би Кингу на Греческом проспекте. Итог был предсказуем.

- Вот спрашивается, кому мешало? - пишут возмущенные горожане в соцсетях.

Теперь вместо портрета легендарного музыканта на стене силовой подстанции красуется ровное черное пятно. Коммунальщики точно выбрали колер, подходящей окружающей действительности. Естественно, что местные жители не в восторге от произошедшего.

- Живет этот жалобщик в своем убогом сером мирке и строчит в ЖКХ, а те обязаны отреагировать. Вот и закрасили, - печалятся итогам горожане.

Напомним, что недавно в Невском районе закрасили идиллическую картинку сельской жизни, а до этого жертвами коммунальщиков стали портрет Юрия Шевчука, уличная галерея картин и «неугодные» цитаты из песен Егора Летова.

ИСТОЧНИК KP.RU