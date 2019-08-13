В Петербурге из-за жалобщиков закрасили граффити, посвященное Би Би Кингу
Очередное творение уличных художников из группы HoodGraff, известной по портретам Сергея Бодрова-младшего и Юрия Шевчука, перестало существовать. Неизвестные борцы за «чистоту» улиц пожаловались на творение, посвященное блюзовому музыканту Би Би Кингу на Греческом проспекте. Итог был предсказуем.
- Вот спрашивается, кому мешало? - пишут возмущенные горожане в соцсетях.
Теперь вместо портрета легендарного музыканта на стене силовой подстанции красуется ровное черное пятно. Коммунальщики точно выбрали колер, подходящей окружающей действительности. Естественно, что местные жители не в восторге от произошедшего.
- Живет этот жалобщик в своем убогом сером мирке и строчит в ЖКХ, а те обязаны отреагировать. Вот и закрасили, - печалятся итогам горожане.
Напомним, что недавно в Невском районе закрасили идиллическую картинку сельской жизни, а до этого жертвами коммунальщиков стали портрет Юрия Шевчука, уличная галерея картин и «неугодные» цитаты из песен Егора Летова.
ИСТОЧНИК KP.RU