В Петербурге задержали четвертого фаната «Зенита», подравшегося с ОМОНом
Четвертый участник драки с ОМОНом на «Газпром Арене» попал в руки сотрудников правоохранительных органов. 36-летнего петербуржца смогли вычислить полицейские, которые передали забияку следователям Следкома.
- 3 августа 2019 года подозреваемый, находясь на территории стадиона «Газпром-Арена», во время футбольного матча, действуя умышленно и из хулиганских побуждений ударил кулаком в область лица сотрудника батальона ОМОН, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.
По версии следствия, агрессивный болельщик «причинил физическую боль» сотруднику Росгвардии. Мужчину уже опросили и избрали ему меру пресечения. Пока зенитовский фанат останется под подпиской о невыезде, а позднее его ждет суд.
По статье «применение насилия в отношении представителя власти» ему грозит серьезный штраф, исправительные работы или даже до нескольких лет тюрьмы.
Напомним, что ранее в руки полиции попали трое болельщиков. Двое из них причинили серьезный вред омоновцам и были арестованы до суда, а третий, не попавший ногой в росгвардейца, остался под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU