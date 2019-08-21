В Петербурге задержали четвертого фаната «Зенита», подравшегося с ОМОНом

СЕГОДНЯ 13:27 2019-08-21T13:27:38+03:00

Четвертый болельщик "Зенита" задержан за драку с ОМОНом. Фото: Артем КИЛЬКИН

36-летний мужчина причинил «физическую боль» сотруднику Росгвардии, за что и пойдет под суд

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Четвертый участник драки с ОМОНом на «Газпром Арене» попал в руки сотрудников правоохранительных органов. 36-летнего петербуржца смогли вычислить полицейские, которые передали забияку следователям Следкома.

- 3 августа 2019 года подозреваемый, находясь на территории стадиона «Газпром-Арена», во время футбольного матча, действуя умышленно и из хулиганских побуждений ударил кулаком в область лица сотрудника батальона ОМОН, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

По версии следствия, агрессивный болельщик «причинил физическую боль» сотруднику Росгвардии. Мужчину уже опросили и избрали ему меру пресечения. Пока зенитовский фанат останется под подпиской о невыезде, а позднее его ждет суд.

По статье «применение насилия в отношении представителя власти» ему грозит серьезный штраф, исправительные работы или даже до нескольких лет тюрьмы.

Напомним, что ранее в руки полиции попали трое болельщиков. Двое из них причинили серьезный вред омоновцам и были арестованы до суда, а третий, не попавший ногой в росгвардейца, остался под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU