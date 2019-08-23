2019-08-23T17:06:49+03:00
Общество

Полиция задержала владельца турецкого отеля, в бассейне которого захлебнулась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга

Вместе с ним под подпиской о невыезде находятся директор и технический специалист
Сергей ВОЛЧКОВ
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Труба, в которую затянуло руку 12-летней Алисы Адамовой в Бодруме, находилась прямо под горкой и не была ничем закрыта. Фото: официальный сайт отеля SunhillТруба, в которую затянуло руку 12-летней Алисы Адамовой в Бодруме, находилась прямо под горкой и не была ничем закрыта. Фото: официальный сайт отеля Sunhill
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Справедливость, похоже, восторжествовала, и в истории 12-летней Алисы Адамовой, которая 18 августа получила тяжелые травмы во время купания в бассейне отеля Sunhill в городе Бодрум, наметилось дальнейшее развитие. Как рассказала мама девочки Наталья, полиция задержала директора, владельца и технического специалиста отеля. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

- Нам сообщили об этом в министерстве иностранных дел России, - уточнила наша собеседница.

Факт задержания также подтверждает российское посольство в Анкаре. Дело направлено в Генеральную республиканскую прокуратуру города Бодрума.

Напомним: сразу после инцидента управляющий Sunhill обвинил во всем родителей Алисы, которые якобы недосмотрели за девочкой. Однако как рассказал турист из Польши Томаш Гручальский, в трагедии виновато руководство отеля: на трубе, в которую затянуло руку девочки, не было защитной решетки. Эту же версию с самого начала высказывали и наши эксперты.

Мы следим за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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