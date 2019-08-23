Полиция задержала владельца турецкого отеля, в бассейне которого захлебнулась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга
Справедливость, похоже, восторжествовала, и в истории 12-летней Алисы Адамовой, которая 18 августа получила тяжелые травмы во время купания в бассейне отеля Sunhill в городе Бодрум, наметилось дальнейшее развитие. Как рассказала мама девочки Наталья, полиция задержала директора, владельца и технического специалиста отеля. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
- Нам сообщили об этом в министерстве иностранных дел России, - уточнила наша собеседница.
Факт задержания также подтверждает российское посольство в Анкаре. Дело направлено в Генеральную республиканскую прокуратуру города Бодрума.
Напомним: сразу после инцидента управляющий Sunhill обвинил во всем родителей Алисы, которые якобы недосмотрели за девочкой. Однако как рассказал турист из Польши Томаш Гручальский, в трагедии виновато руководство отеля: на трубе, в которую затянуло руку девочки, не было защитной решетки. Эту же версию с самого начала высказывали и наши эксперты.
Мы следим за развитием событий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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