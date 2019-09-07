2019-09-07T10:10:03+03:00
Общество

В конце сентября активисты высадят клены на площади Восстания в Петербурге

Общественники получили разрешение на работы
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
С 26 сентября на площади Восстания будут высаживать клены. Фото: группа "Вконтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания"С 26 сентября на площади Восстания будут высаживать клены. Фото: группа "Вконтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания"
Изменить размер текста:

Перед гостиницей «Октябрьская» в Петербурге появятся клены. За то, чтобы вернуть три дерева породы Глобозум в пустые приствольные лунки на площади Восстания, у активистов ушел целый год. И наконец город согласовал посадку. В Государственной административно-технической инспекции выдали ордер на работы, сообщает пресс-служба ведомства.

Высаживать клены будут с 26 по 29 сентября – такие сроки выделила для работ инспекция.

– Жители нашего города зачастую высаживают деревья и кустарники своими силами, при этом не учитывая расположение охранных зон инженерных сетей и дендроплан города, что приводит к гибели высаженных растений. Согласование с профильными ведомствами является гарантом сохранности дерева и обеспечения ухода за ним в дальнейшем, – передает пресс-служба ГАТИ слова начальника инспекции Олега Зотова.

Напомним, что активисты собирали на клены деньги с помощью пожертвований. Необходима была сумма в 114 тысяч рублей: 99 тысяч на сами клены, 5 тысяч рублей – на их доставку и 11 тысяч рублей стоит земля под деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До 20 сентября перекроют проспект Испытателей в Петербурге
Брат на брата: В Колпино уголовник напал на родственника с кухонным ножом
Трамвай снес MINI Cooper с блондинкой и ребенком на Дальневосточном проспекте
Из-за съемок экранизации комикса в Петербурге ограничат движение
Бастрыкин наградил петербургского ветерана-инвалида, покорившего Эверест
Прогноз погоды на выходные, 7 и 8 сентября 2019 года, в Санкт-Петербурге: Тепло и пасмурно
Поехали: Петербуржец на ходу запрыгнул в свое эвакуированное авто
В Тихвине полиция ищет вспыльчивую девятиклассницу с голубым портфелем
Из-за туберкулеза у голубей в Репино объявили карантин
Брокеров, на которых с топором напал петербуржец, подозревают в мошенничестве
В Тихвине полиция ищет вспыльчивую девятиклассницу с голубым портфелем
В Ленобласти заметили красивую зарянку и глупую кукушку
Открытие обновленной набережной Карповки отложили из-за дождя
Трое парней избили мужчину, угрожавшего им пистолетом на Невском проспекте
Нелегальный паркур: в Красносельском районе подросток, прыгающий по крышам припаркованных авто, попал на видео
Хотела побыть одна: Пропавшую петербурженку нашли пьяной в подъезде собственного дома
Колонна военной техники времен ВОВ проследовала по центру Петербурга
«Государева дорога» и «Нева»: Россияне продолжают выбирать название новой трассы М-11
На Калязинской улице автоледи на внедорожнике сбила ребенка