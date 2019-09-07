В конце сентября активисты высадят клены на площади Восстания в Петербурге

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-07T10:10:03+03:00

С 26 сентября на площади Восстания будут высаживать клены. Фото: группа "Вконтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания"

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Перед гостиницей «Октябрьская» в Петербурге появятся клены. За то, чтобы вернуть три дерева породы Глобозум в пустые приствольные лунки на площади Восстания, у активистов ушел целый год. И наконец город согласовал посадку. В Государственной административно-технической инспекции выдали ордер на работы, сообщает пресс-служба ведомства.

Высаживать клены будут с 26 по 29 сентября – такие сроки выделила для работ инспекция.

– Жители нашего города зачастую высаживают деревья и кустарники своими силами, при этом не учитывая расположение охранных зон инженерных сетей и дендроплан города, что приводит к гибели высаженных растений. Согласование с профильными ведомствами является гарантом сохранности дерева и обеспечения ухода за ним в дальнейшем, – передает пресс-служба ГАТИ слова начальника инспекции Олега Зотова.

Напомним, что активисты собирали на клены деньги с помощью пожертвований. Необходима была сумма в 114 тысяч рублей: 99 тысяч на сами клены, 5 тысяч рублей – на их доставку и 11 тысяч рублей стоит земля под деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU