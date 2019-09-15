2019-09-15T14:38:07+03:00
Авто

Перекресток Коломяжского и Богатырского проспектов стал «вафельным»

Это третий адрес в Петербурге, где появилась новая разметка
Анна ПОСЛЯНОВА
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Автомобилисты просят нарисовать «вафли» и по другим адресам. Фото: vk.com/primorАвтомобилисты просят нарисовать «вафли» и по другим адресам. Фото: vk.com/primor
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Третья «вафля» в Петербурге: в субботу, 14 сентября, в желтую клеточку стал перекресток Коломяжского и Богатырского проспектов. Новая разметка, запрещающая стоять на перекрестке, даже если впереди затор, уже украсила пересечения Светлановского и Орбели, Полюстровского и Пискаревского, а также начала появляться в соседнем регионе.

Согласно планам Дирекции по организации дорожного движения Петербурга, новых «вафель» пока не запланировано. Хотя автомобилисты просят.

В числе адресов, где предлагают нанести новую разметку неподалеку от последней «вафли», – перекресток Коломяжского и проспекта Испытателей, пересечение Школьной улицы и набережной Черной речки.

Интересуются водители и тем, установили ли на перекрестке камеры. Ведь без них смысла в «вафле» мало.

– Сегодня там был крутой затор, – отмечают водители в соцсетях. – Так что разметка не сильно спасает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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