Перекресток Коломяжского и Богатырского проспектов стал «вафельным»

СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-15T14:38:07+03:00

Это третий адрес в Петербурге, где появилась новая разметка

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Третья «вафля» в Петербурге: в субботу, 14 сентября, в желтую клеточку стал перекресток Коломяжского и Богатырского проспектов. Новая разметка, запрещающая стоять на перекрестке, даже если впереди затор, уже украсила пересечения Светлановского и Орбели, Полюстровского и Пискаревского, а также начала появляться в соседнем регионе.

Согласно планам Дирекции по организации дорожного движения Петербурга, новых «вафель» пока не запланировано. Хотя автомобилисты просят.

В числе адресов, где предлагают нанести новую разметку неподалеку от последней «вафли», – перекресток Коломяжского и проспекта Испытателей, пересечение Школьной улицы и набережной Черной речки.

Интересуются водители и тем, установили ли на перекрестке камеры. Ведь без них смысла в «вафле» мало.

– Сегодня там был крутой затор, – отмечают водители в соцсетях. – Так что разметка не сильно спасает.

ИСТОЧНИК KP.RU