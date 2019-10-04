2019-10-04T16:16:52+03:00
Общество

Сын Боярского попытался оправдать отца, уличив в «кривой» парковке машину спецслужб

Фото стоявшей на Невском иномарки появилось в «Твиттере» Сергея Боярского
Петр КИБЕР
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Скандал вокруг мушкетерской парковки Михаила Боярского никак не утихнет.Скандал вокруг мушкетерской парковки Михаила Боярского никак не утихнет.Фото: СОЦСЕТИ
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Шум вокруг парковки Михаила Боярского, который бросил свой «Мерседес» на встречной полосе Невского проспекта, все никак не утихает. Сначала дровишек в огонь подбросил сам Михаил Сергеевич, грубо ответивший журналистам, а теперь на защиту отца встал и депутат Госдумы Сергей Боярский.

- Внимание-внимание, журналистам желтой прессы. Автомобиль спецсвязи припаркован в том самом неположенном месте! Срочно в номер! - гласит издевательская подпись к фото в «Твиттере» народного избранника.

Впрочем, если стремление помочь папе в борьбе со стервятниками-журналистами понятно, то в доводах Сергей Михайлович не совсем прав. Машина спецсвязи действительно стоит на том же Невского проспекта, вот только по ходу движения.

По правилам, для разгрузки, к примеру, служебные машины могут останавливаться под знаком. А заслуженный мушкетер России при повороте с Большой Конюшенной улице выехал на полосу встречного движения, за что полагается лишение прав.

Но, конечно, давать правовую оценку вождению Михаила Боярского должны дать в ГИБДД. Пока от них официальной реакции не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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