Коммунисты поддержали решение «Водоканала» замазать портрет Шварценеггера

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-06T13:11:53+03:00

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«Synergy global forum 2019», который прошел в Петербурге 4 и 5 октября, закончился скандалом. В дни форума в Александровском саду на технологическом ящике «Водоканала» появился портрет звезды форума – Арнольда Шварценеггера. Авторы выполнили граффити в формате фрески, распечатав портрет голливудского актера, который ему в подарок преподнес Никас Сафронов.

Но вскоре портрет «Терминатора» исчез. Его закрасили хозяева будки. Ведь, как выяснилось, увековечили Шварценеггера незаконно.

– Мы приветствует эти решительные действия: этот состарившийся актеришка и политик был одним из символов «холодной» войны и антисоветчины, – считает руководитель петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. – Воспитанник Рейгана, он всегда презирал Россию и прославлял бездушных роботов!

Коммунисты не одобряют инициативу Сафронова, который «уронил честь русского мастера».

– Портретов терминатора в Питере не должно быть: он не Пушкин, не Ленин и даже не Довлатов, а здесь не Чикаго, – считает Малинкович.

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ИСТОЧНИК KP.RU