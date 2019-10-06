Смольный: «За пять лет построим восемь станций метро и два вестибюля»

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-06T16:25:46+03:00

За последние пять лет открыли только пять станций. Фото: Александр ГЛУЗ

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Не успели вычерпать воду из вновь открытой «Дунайской», как власти заговорили о дальнейшем продлении «фиолетовой» ветки петербургского метро. Губернатор Александр Беглов поделился на своей страничке во «ВКонтакте» планами по метростроению на ближайшие пять лет.

К концу 2024 года градоначальник обещает жителям Петербурга восемь новых станций метро и два вторых вестибюля. К слову, за последние пять лет открыли только пять станций.

Новые остановки пополнят, по словам Беглова, три существующих линии. На «оранжевой» появятся «Горный институт», где уже ведутся строительно-монтажные работы, и «Кудрово», там идут «предпроектные проработки, разрабатывается проект планировки территории». Своей череды ждет и «Театральная».

На «зеленой» ветке откроются две станции после еще не успевшей обветшать (но уже растерявшей облицовку) «Беговой» – «Туристская» и «Шуваловский проспект». Еще одни «Шуваловский» заработает и на «фиолетовой» линии.

Построят к концу 2024-го и первый отрезок «коричневой» линии, который включит «Путиловскую» с переходом на «Кировский завод» и «Юго-Западную».

– Согласно проекту, за станцией «Юго-Западная» оставим задел под сооружение соединительной ветки с новым перспективным электродепо «Красносельское», – отмечает Беглов.

Вторыми вестибюлями, по планам Смольного, обзаведутся «Василеостровская» и «Балтийская».

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ИСТОЧНИК KP.RU