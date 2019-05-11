На «Беговой» снова заметили протечку

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-11T12:58:11+03:00

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Станцию метро «Беговая» сначала сдавали с боем, потом спустя три месяца отправили на ремонт травалаторов, еще через месяц со стен начала отваливаться облицовка, которую к началу февраля сняли полностью, а голые стены затянули полиэтиленом. Так что протечки – это мелочи. А они, как предупреждали в «Метрострое», буду возникать здесь регулярно.

Очередную протечку заметили на станции вчера, 10 мая.

– Мы о проблеме знаем, подрядчики должны выполнить работы по гарантии (она на пять лет), но делают это не спеша, – ранее сообщали в «Петербургском метрополитене». – О закрытии станции или ее части речи не идет, но решение принимаем не мы: нам «Беговую» официально так и не передали.

«Метрострой» заявлял, что в эксплуатацию объект сдал и все меры по гидроизоляции предпринял, даже с запасом.

– Но протечки будут возникать регулярно, – поясняли строители. – Водопроявления вообще характерны для петербургского метро, причина в водонасыщеных грунтах.

Выполнять ремонт станции по гарантии метростроителям, по их словам, мешает отсутствие денег.

ИСТОЧНИК KP.RU