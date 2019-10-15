2019-10-15T00:07:18+03:00
Общество

Активисты запустили флешмоб #ЗащитимСПбГУ против переезда университета в Пушкин

За 1 день флешмоб поддержали десятки горожан и депутат Заксобрания Максим Резник
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Ранее против переезда в Пушкин выступали сотрудники университета.Ранее против переезда в Пушкин выступали сотрудники университета.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

14 октября петербургские активисты запустили в соцсетях флешмоб #ЗащитимСПбГУ. Таким образом, они протестуют против переезда университета в единый кампус в Пушкинский район. Всем неравнодушным предлагается записать короткий ролик с комментарием и выложить его в соцсетях с хэштегом #ЗащитимСПбГУ. В частности, акцию поддержал депутат Заскобрания Петербурга Максим Резник, который ранее ушел с должности председателя парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

- Нет никаких серьезных аргументов, чтобы затевать масштабный переезд университета. В 21-м веке собирать всех в одном месте? Наверное, в идеале это было бы правильно. Но вряд ли сегодня это является ключевой проблемой. СПбГУ – символ Петербурга, и он принадлежит тем историческим местам, где он сейчас и находится, - говорит Резник на видео со своей официальной страницы «Вконтакте».

Петицию против переезда подписали уже почти 68 тысяч человек. Напомним, ранее сотрудники СПбГУ опубликовали открытое письмо с критикой переезда. Помимо строительства жилья сейчас для них прорабатывается вопрос о предоставлении льгот на покупку квартир в Пушкине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Добраться в Карелию из Петербурга можно будет на новом поезде
Эрмитаж запустил конкурс для всех возрастов на лучшую новогоднюю игрушку
Выключенный свет парализовал работу аквапарка и всего ТРЦ «Питерлэнд»
Чудеса наяву: Врачи в Ленобласти спасли жизнь еще не родившемуся ребенку переливанием крови в утробе матери
На внешнем кольце КАД закроют две полосы движения
Брошенный во втором ряду BMW намертво перекрыл 17-ю линию Васильевского острова
Смольный освободил от должности главу комитета по благоустройству
«Воняет грязными тряпками»: Ректор СПбГУП раскритиковал борцов с плагиатом из «Диссернета»
50 машин изъято, 117 водителей оштрафовано: ГИБДД провела рейд по такси
Половину ТРЦ «Галерея» могут продать арабской компании
На российско-финской границе в грузовике нашли полтонны контрабандных сигарет
На улице Коллонтай таксист пошел на таран и остановил движение трамваев
Эксперты признали реку Каменку экстремально загрязненной
С улиц Петербурга за неделю вывезли 2,6 тысячи тонн грязи
Потерялся во времени: Пьяный петербуржец объявил в розыск своего 6-летнего сына, которого не видел с Нового года
Проезд ограничили на дамбе в Санкт-Петербурге
Около миллиарда рублей выделят на проектирование новых станций метро Петербурга из бюджета
«Аллея ангелов» появилась в Петербурге
Петербуржцев предупредили о возможных подтоплениях из-за ливня
Тараканов нет: Петербургская больница опровергла жалобы пациентов на насекомых в палатах
У львинохвостой макаки в Ленинградском зоопарке появился кавалер из Парижа
Пьяный мужчина прыгал на капоте иномарки, а после избил девушку в центре Петербурга
Из-за «серых» зарплат бюджет Петербурга теряет 36 миллиардов рублей налогов
Полиция задержала мигранта, который пытался изнасиловать женщину в лесопарке
Заморозки ожидаются в Петербурге и Ленобласти
В Ленобласти вор-домушник украл 5 лампочек и DVD-плеер
Что-то вкололи в шею и увезли: на Петроградке похитили девушку
Петербургские школьники высадят 10 тысяч тюльпанов, которые расцветут весной