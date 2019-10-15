Активисты запустили флешмоб #ЗащитимСПбГУ против переезда университета в Пушкин

СЕГОДНЯ 00:07 2019-10-15T00:07:18+03:00

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14 октября петербургские активисты запустили в соцсетях флешмоб #ЗащитимСПбГУ. Таким образом, они протестуют против переезда университета в единый кампус в Пушкинский район. Всем неравнодушным предлагается записать короткий ролик с комментарием и выложить его в соцсетях с хэштегом #ЗащитимСПбГУ. В частности, акцию поддержал депутат Заскобрания Петербурга Максим Резник, который ранее ушел с должности председателя парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

- Нет никаких серьезных аргументов, чтобы затевать масштабный переезд университета. В 21-м веке собирать всех в одном месте? Наверное, в идеале это было бы правильно. Но вряд ли сегодня это является ключевой проблемой. СПбГУ – символ Петербурга, и он принадлежит тем историческим местам, где он сейчас и находится, - говорит Резник на видео со своей официальной страницы «Вконтакте».

Петицию против переезда подписали уже почти 68 тысяч человек. Напомним, ранее сотрудники СПбГУ опубликовали открытое письмо с критикой переезда. Помимо строительства жилья сейчас для них прорабатывается вопрос о предоставлении льгот на покупку квартир в Пушкине.

ИСТОЧНИК KP.RU