2019-10-15T15:48:31+03:00
Общество

За десять дней автобусы от Колпино до метро «Шушары» перевезли 32 тысячи человек

Первые итоги работы нового маршрута подвел «Пассажиравтотранс»
Петр КИБЕР
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С 3 октября автобус "Колпино - метро "Шушары" перевез почти 33 тысячи человек. Фото: "Пассажиравтотранс"С 3 октября автобус "Колпино - метро "Шушары" перевез почти 33 тысячи человек. Фото: "Пассажиравтотранс"
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Всего 12 дней назад для пассажиров (наконец!) был открыт Фрунзенский радиус, а уже появились первые результаты по перевозкам. Правда не в самом метрополитене, а в автобусе, который курсирует от Колпино до станции метро «Шушары».

- 3 октября было открыто движение по новому маршруту № 330, который связал Колпино с новой станцией метро Фрунзенского радиуса. За 10 дней работы автобусы перевезли 32 800 пассажиров, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

В компании уточняют, что по будням на линию выходят десять автобусов, а по выходным курсируют шесть. Пи этом вся техника - дружелюбная к экологии и работает на газомоторном топливе.

Напомним, что изначально первый автобус из Коплпино к «Шурарам» пришел 5 сентября, но люди оказались перед закрытыми дверьми, так как Фрунзенский радиус из-за недоделок решили открыт в «техническом режиме» то есть без пассажиров. Тогда работу автобусного маршрута приостановили и перезапустили лишь через месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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