2019-11-01T15:26:38+03:00
Общество

Прокуратура утвердила обвинение диспетчеру «Теплосети» по делу о гибели двух человек в кафе «Типичный Питер»

Из-за прорыва трубы с кипятком в подвальном помещении заживо сварились люди [видео]
Петр КИБЕР
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Из-за прорыва трубы кипяток залил подвальное кафе на Измайловском проспекте.Из-за прорыва трубы кипяток залил подвальное кафе на Измайловском проспекте.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное обвинение в отношении диспетчера «Теплосети», которого обвиняют в нарушении правил проведения работ, которое повлекло гибель двух человек. Резонансное ЧП, напомним, произошло год назад на Измайловском проспекте, где подвальное кафе «Типичный Питер» залило кипятком.

- По версии следствия, обвиняемый, являясь старшим диспетчером АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в сентябре 2018 года нарушил положения нормативно-правовой документации, регламентирующей безопасную технологию включения в работу отключенного участка трубопровода тепломагистрали, в результате чего произошел разрыв стенки трубы, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Сам инцидент произошел около 3:30 ночи 28 сентября 2018 года. В это момент компания из трех человек - два 21 летних парня и девушка отмечали в кафе день рождения последней. Когда вода начала течь. Все, плюс работник кафе, вышли на улицу. Но парни решили сходить за куртками, так как было прохладно. В этот момент и хлынул поток кипятка. Оба студента погибли мгновенно.

Позднее в их смерти обвинили диспетчера «Теплосети», хотя есть мнение, что мужчина просто стал крайним. Предугадать, где рванут изношенные коммуникации, просто невозможно.

Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Прорыв кипятка на Измайловском проспекте: в подвале в кафе заживо сварились два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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