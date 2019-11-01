Прокуратура утвердила обвинение диспетчеру «Теплосети» по делу о гибели двух человек в кафе «Типичный Питер»

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-01T15:26:38+03:00

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Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное обвинение в отношении диспетчера «Теплосети», которого обвиняют в нарушении правил проведения работ, которое повлекло гибель двух человек. Резонансное ЧП, напомним, произошло год назад на Измайловском проспекте, где подвальное кафе «Типичный Питер» залило кипятком.

- По версии следствия, обвиняемый, являясь старшим диспетчером АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в сентябре 2018 года нарушил положения нормативно-правовой документации, регламентирующей безопасную технологию включения в работу отключенного участка трубопровода тепломагистрали, в результате чего произошел разрыв стенки трубы, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Сам инцидент произошел около 3:30 ночи 28 сентября 2018 года. В это момент компания из трех человек - два 21 летних парня и девушка отмечали в кафе день рождения последней. Когда вода начала течь. Все, плюс работник кафе, вышли на улицу. Но парни решили сходить за куртками, так как было прохладно. В этот момент и хлынул поток кипятка. Оба студента погибли мгновенно.

Позднее в их смерти обвинили диспетчера «Теплосети», хотя есть мнение, что мужчина просто стал крайним. Предугадать, где рванут изношенные коммуникации, просто невозможно.

Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/670834" frameborder="0"></iframe> Прорыв кипятка на Измайловском проспекте: в подвале в кафе заживо сварились два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU