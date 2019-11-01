2019-11-01T16:49:10+03:00
Дом. Семья

Огромные фазаны вышли на прогулку по Пушкину

Необычные пешеходы осматривали достопримечательности и переходили дороги строго по «зебре»
Лилия КОЗЛОВА
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Интеллигентные фазаны вышли на прогулку по улицам ПушкинаИнтеллигентные фазаны вышли на прогулку по улицам ПушкинаФото: СОЦСЕТИ
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Кого только не увидишь на улицах Петербурга: коней, свиней, рысей и даже оленей. А о воспитанности животных, особенно птиц, уже ходят легенды. То утки прогулочным шагом направятся через дорогу с набережной в Летний сад по пешеходному переходу, то, на сей раз, пернатые, похожие на фазанов. Крупных интеллигентных птиц в пятницу, 1 ноября, заметили горожане на улицах города Пушкин.

- В Пушкине на Леонтьевской улице появились необычные пешеходы, - поделились фотографией птиц петербуржцы в соцсети.

На снимке две крупные «курицы», похожие на фазанов, бодро шагают через дорогу.

- И ведь по правилам прут, - поразились очевидцы.

Действительно, птицы пересекали дорогу со стороны Соборной площади не хаотично, а очень четко по «зебре», идя друг за другом. Оказавшись на тротуаре, они покрутили головами по сторонам, осматривая достопримечательности и отправились дальше по своим делам.

Местные жители отмечают, что уже не первый раз видят этих птиц. За последний месяц их ни раз видели на улицах Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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