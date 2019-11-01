2019-11-01T16:55:36+03:00
Общество

Первый в России водородный трамвай выехал на улицы Санкт-Петербурга

Пробный маршрут был проложен по Московскому проспекту [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Водлродный трамвай вышел на первые полноценные испытания. Фото: Горэлектротранс СПбВодлродный трамвай вышел на первые полноценные испытания. Фото: Горэлектротранс СПб
Изменить размер текста:

Трамвай без проводов - немого абсурдная, но перспективная идея, ставшая реальностью благодаря усилиям петербургских ученых и транспортников. Вагон, работающий на водороде (между прочим первый в России) выехал на Московский проспект Северной столицы 1 ноября и совершил небольшой показательный променад.Это был первый полноценный рейс.

- Петербургская разработка представляет собой испытательную платформу для водородных топливных элементов на базе трамвая ЛМ-68М. «Водородный трамвай» был построен в Производственном депо Горэлектротранса, - сообщает пресс-служба перевозчика.

При этом сам проект трамвая - разработка Крыловского государственного научного центра. Именно здесь были созданы топливные элементы, благодаря которым трамвай может обходиться без проводов.

Энергию для движения вагон получает от химической реакции водородной установки. Впрочем, привычные «рога» - пантограф тоже присутствует.

Для движения провода транспорту на водороде абсолютно не нужны. Фото: Горэлектротранс СПб

Для движения провода транспорту на водороде абсолютно не нужны. Фото: Горэлектротранс СПб

Как пишет «ФАН», пока скорость трамвая ограничена 10 километрами в час, но это, по словам разработчиков, не является проблемой. В будущем и скорость увеличат и размер силовой установки уменьшат.

В перспективе водородный трамвай могут пустить в пригороды, что выгодно, ведь не придется тянуть провода - достаточно лишь рельсов. Но это дело не ближайшего времени.

Первый в России водородный трамвай проехался по Петербургу.Видео: Горэлектротранс СПб

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В октябре по электронным визам Петербург посетили 16 тысяч иностранных туристов
Огромные фазаны вышли на прогулку по Пушкину
За съемки в порно с 3-летней девочкой отец четверых детей получил 17 лет тюрьмы
Прокуратура утвердила обвинение диспетчеру «Теплосети» по делу о гибели двух человек в кафе «Типичный Питер»
Передоз: Петербуржец бегал по улице с 5-летней дочкой на руках, одетый в спортштаны и резиновые тапочки
У метро «Автово» на улицу выставили коробку с котятами
Стоимость аренды квартир-студий в центре Петербурга выросла на 5 тысяч рублей
В Нарьян-Маре 1 ноября прощаются с 6-летним мальчиком, убитым накануне в детском саду
Жетон по 60: Петербургские перевозчики внесли свои пожелания по тарифам на проезд на 2020 год
Из-за празднования Дня народного единства в ночь с 4 на 5 ноября мосты разводить не будут
В Пулково открылась выставка, посвященная конструктору Михаилу Калашникову
Охранник детского сада Нарьян-Мара, где был убит 6-летний мальчик, задержан