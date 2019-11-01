Первый в России водородный трамвай выехал на улицы Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-01T16:55:36+03:00

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Трамвай без проводов - немого абсурдная, но перспективная идея, ставшая реальностью благодаря усилиям петербургских ученых и транспортников. Вагон, работающий на водороде (между прочим первый в России) выехал на Московский проспект Северной столицы 1 ноября и совершил небольшой показательный променад.Это был первый полноценный рейс.

- Петербургская разработка представляет собой испытательную платформу для водородных топливных элементов на базе трамвая ЛМ-68М. «Водородный трамвай» был построен в Производственном депо Горэлектротранса, - сообщает пресс-служба перевозчика.

При этом сам проект трамвая - разработка Крыловского государственного научного центра. Именно здесь были созданы топливные элементы, благодаря которым трамвай может обходиться без проводов.

Энергию для движения вагон получает от химической реакции водородной установки. Впрочем, привычные «рога» - пантограф тоже присутствует.

Для движения провода транспорту на водороде абсолютно не нужны. Фото: Горэлектротранс СПб

Как пишет «ФАН», пока скорость трамвая ограничена 10 километрами в час, но это, по словам разработчиков, не является проблемой. В будущем и скорость увеличат и размер силовой установки уменьшат.

В перспективе водородный трамвай могут пустить в пригороды, что выгодно, ведь не придется тянуть провода - достаточно лишь рельсов. Но это дело не ближайшего времени.

Первый в России водородный трамвай проехался по Петербургу.Видео: Горэлектротранс СПб

ИСТОЧНИК KP.RU