2019-11-06T14:42:04+03:00
Общество

Петербургские депутаты предложили изменить закон, чтобы публиковать данные нарушителей парковки

Сведения будут передавать чиновникам, которые могут штрафовать автомобилистов
Петр КИБЕР
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Депутаты просят поменять закон, чтобы наказывать нарушителей парковки.Депутаты просят поменять закон, чтобы наказывать нарушителей парковки.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Петербургские депутаты предложили внести поправки в федеральный закон, чтобы иметь возможность штрафовать нарушителей парковки. Речь идет о тех водителях, которые пользуются платными стоянками в центре города. Пока что, из-за «вакуума» в законодательстве, автомобилисты помогут чувствовать себя безнаказанно, ведь их данные полиция никому не раскроет.

- Сегодня полиция не имеет права передавать сведения о владельцах транспортных средств даже уполномоченным на исполнение административного законодательства города должностным лицам. Всего за период работы зоны платной парковки в Санкт-Петербурге было выписано почти 700 тысяч штрафов на сумму более 2 миллиардов рублей. Но большую часть из них так и не удалось взыскать, - отмечает проблему спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров.

Другими словами, если за нарушения правил дорожного движения наказание следует, то платными парковками занимается уже не ГИБДД. А только они могут по номеру машины определить ее владельца. Ичане непонятно, кому выписывать штраф.

В Москве городские власти уже давно договорились с полицией и имеют доступ к базе данных. В Петербурге решили идти более сложным путем. Зато потом все будет по-закону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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