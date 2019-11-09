2019-11-09T19:20:21+03:00
Происшествия

«Он стал жертвой травли»: коллега рассказал о профессоре СПбГУ, задержанном по подозрению в убийстве 24-летней девушки

По словам собеседника «КП», у Олега Соколова мог случиться «психический срыв»
Сергей ВОЛЧКОВ
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53-летнего Олена Соколова, профессора СПбГУ, подозревают в убийстве любовницы. По предварительной версии, он застрелил девушку и расчленил, чтобы избавиться от тела по кускам.53-летнего Олена Соколова, профессора СПбГУ, подозревают в убийстве любовницы. По предварительной версии, он застрелил девушку и расчленил, чтобы избавиться от тела по кускам.
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Жуткая история с профессором СПбГУ, который убил и расчленил свою любовницу и пытался утопить части ее тела в Мойке, взбудоражила весь Санкт-Петербург. Сам 53-летний Олег Соколов еще утром был задержан и сейчас дает показания. А его друзья и коллеги называют случившееся последствиями травли и психического срыва.

- В последние полтора года была организована конкретная травля Соколова со стороны его оппонента - историка Евгения Панасенкова, - рассказал нам сотрудник городского комитета по молодежной политики, занимающейся организацией реконструкторских мероприятий. По просьбе собеседника мы не упоминаем в материале его имя. - Я общался с ним лично в июле, в сентябре - совсем недавно - говорил по телефону. Видно было, что вся эту ситуация его тяготит, что он очень болезненно на нее реагирует.

Самого Соколова наш собеседник характеризует как человека энергичного, страстно увлеченного своим дело.

- Он мог быть достаточно резким в высказываниях и в действиях,- отмечает респондент. - Но на самом деле это человек глубоко порядочный. И какие-то целенаправленные подлые действия для него совершенно не характерны.

Заявления о том, что у Соколова был свой собственный реконструкторский клуб, внутри которого царили странные отношения (ранее в интервью "Комсомолке" Евгений Панасенков характеризовал его как "секту"), наш собеседник назвал ложью и провокацией.

- Никакого "собственного" клуба у него не было, - отметил он. - Олег Валерьевич дал начало множеству клубов, который сейчас существуют вполне самостоятельно. Я знаком со многими людьми из реконструкторского движения, и если бы где-то действительно было нечто такое, о чем говорит Панасенков - я бы знал.

Напомним: утром 9 ноября из реки Мойки спасли 53-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова. Впоследствии выяснилось, что он пытался утопить рюкзак, в котором были две отпиленные женские руки. Возможной жертвой преподавателя стала его бывшая студентка, с которой у них последние пару лет были романтические отношения.

Профессора СПбГУ Олега Соколова подозревают в убийстве.Его задержали при попытке утопить в Мойке пакет с женскими руками

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ИСТОЧНИК KP.RU

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