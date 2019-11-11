2019-11-11T15:32:15+03:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве аспирантки СПбГУ Олег Соколов перенес инфаркт

На суде, где подозреваемому в убийстве 24-летней девушки избирают меру пресечения, стали известны некоторые подробности жизни историка
Роман ЛЯЛИНСтепан СТЕПАНОВ
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Олег Соколов доставлен в суд, адвокат просит отправить его под домашний арест. Мол, у человека больное сердце.Олег Соколов доставлен в суд, адвокат просит отправить его под домашний арест. Мол, у человека больное сердце.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Увлекался историей Франции, кумиром считал Наполеона, просил называть себя "сир". Сегодня 63-летнему доценту СПбГУ Олегу Соколову избирают меру пресечения, и на заседание суда, что не удивительно, он явился в алом свитере. Правда, вел себя достаточно скромно, разговаривал с адвокатом, потупив взгляд и игнорировал прессу.

В зал Соколова заводили с конвоем. Фото: Артем КИЛЬКИН

В зал Соколова заводили с конвоем.Фото: Артем КИЛЬКИН

Он - единственный подозреваемый в убийстве своей молодой любовницы Анастасии Ещенко, с которой встречался последние три года. Ради нее он развелся с бывшей женой, которая родила ему двух дочерей (одной сейчас 7 лет, второй - 12). Но их роман закончился чудовищной историей, причины которой пока неизвестны.

Преподаватель (крайний справа) не скрывал своих отношений со студенткой (девушка рядом) Фото: СОЦСЕТИ

Преподаватель (крайний справа) не скрывал своих отношений со студенткой (девушка рядом)Фото: СОЦСЕТИ

В четверг, 7 ноября, по предварительным данным, Соколов хладнокровно застрелил Ещенко в собственной квартире на Мойке, а через два дня, уже расчлененную аспирантку, он по частям выносил на улицу и сбрасывал в воду. Родители девушки, которые приехали в Петербург, чтобы забрать вещи Анастасии, уверены, что Соколов вменяем. Психическую экспертизу Соколову еще предстоит пройти. Здоров он в этом плане или нет - мы узнаем позднее. А пока стало известно о других болячках доцента.

Следователи рассказали, что Олег Валерьевич раскаивается. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи рассказали, что Олег Валерьевич раскаивается.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Имеется хронический гайморит, был инфаркт, сердце больное, - озвучили на заседании.

Кстати, адвокат Соколова просил сделать заседание суда закрытым, но ему отказали.

Историка СПбГУ Олега Соколова под конвоем привели в суд в Санкт-Петербурге.Роман ЛЯЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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