2019-11-12T14:49:03+03:00
Происшествия

Череп, найденный в Мойке у места убийства аспирантки СПбГУ, оказался учебным

В СК уверены, что если осушить реки и каналы Петербурга, то можно обнаружить еще много интересного
Петр КИБЕР
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Череп, найденный в Мойке, оказался учебным пособием.Череп, найденный в Мойке, оказался учебным пособием.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Новость о том, что на месте поисков останков тела убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко был найден человеческий скелет, взбудоражила Петербург на второй день поисковых работ. Череп, который выудили из воды водолазы был срочно отправлен на экспертизу, а Следком начал доследственную проверку по этому поводу. Впрочем, дело о гибели человека заводить не пришлось, ведь «бедный Йорик» оказался...пластмассовым.

- Это учебное пособие. Кто знает, как он там оказался. Знаете, если осушить реки и каналы города, там много чего на дне найти можно, - заявил корреспонденту «Комсомолке» представитель Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

Но если в случае с находкой черепа криминала не оказалось, то над делом об убийстве 24-летней девушки доцентом СПбГУ Олегом Соколовым следователи работают очень плотно. На помощь петербургским коллегами глава СК Александр Бастрыкин даже отправил экспертов из Москвы.

Они помогут установить все обстоятельства жуткого преступления, а также проверить информацию об эпизодах насилия со стороны 63-летнего историка в отношении других девушек.

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Преподаватель СПбГУ расчленил студентку-любовницу и пытался утопить останки в Мойке

Шокирующее убийство произошло в Петербурге в ночь на субботу, 9 ноября. Профессора СПбГУ Олега Соколова задержали, когда он пытался избавиться от останков убитой девушки (подробности)

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Возможной жертвой преподавателя стала его бывшая студентка, с которой у них последние пару лет были романтические отношения. Об этом знали многие в вузе. Также они знали, что Соколов достаточно своеобразный педагог (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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