Череп, найденный в Мойке у места убийства аспирантки СПбГУ, оказался учебным

СЕГОДНЯ 14:49 2019-11-12T14:49:03+03:00

В СК уверены, что если осушить реки и каналы Петербурга, то можно обнаружить еще много интересного

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Новость о том, что на месте поисков останков тела убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко был найден человеческий скелет, взбудоражила Петербург на второй день поисковых работ. Череп, который выудили из воды водолазы был срочно отправлен на экспертизу, а Следком начал доследственную проверку по этому поводу. Впрочем, дело о гибели человека заводить не пришлось, ведь «бедный Йорик» оказался...пластмассовым.

- Это учебное пособие. Кто знает, как он там оказался. Знаете, если осушить реки и каналы города, там много чего на дне найти можно, - заявил корреспонденту «Комсомолке» представитель Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

Но если в случае с находкой черепа криминала не оказалось, то над делом об убийстве 24-летней девушки доцентом СПбГУ Олегом Соколовым следователи работают очень плотно. На помощь петербургским коллегами глава СК Александр Бастрыкин даже отправил экспертов из Москвы.

Они помогут установить все обстоятельства жуткого преступления, а также проверить информацию об эпизодах насилия со стороны 63-летнего историка в отношении других девушек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742975" frameborder="0"></iframe> Водолазы продолжают работать: в реке Мойке ищут улики по убийству аспирантки СПбГУ.Олег ЗОЛОТО

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ИСТОЧНИК KP.RU