2019-11-13T12:58:47+03:00
Общество

«Ленсвет» показал свой Тетрисчеллендж

Ремонтники компании присоединились к общемировому флешмобу
Петр КИБЕР
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"Ленсвет" присоединился к #Tetrischallenge. Фото: "Ленсвет"."Ленсвет" присоединился к #Tetrischallenge. Фото: "Ленсвет".
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Сотрудники «Ленсвета» присоединились к мировому флешмобу #Tetrischallenge, в ходе которого аварийные и экстренные службы показывают свое оборудование разложенным на земле - почти как в компьютерной игре Тетрис.

- Героями фотографий стали специалисты трех подразделений: производственной лаборатории, эксплуатационных районов художественной подсветки, уличного освещения, - сообщает пресс-служба «Ленсвета».

При этом больше всего времени при подготовке к съемке заняла раскладка оборудования. Работники фотографировались в окружении техники, дорожных знаков, многочисленных инструментов, которые необходимы для поддержания работы наружного освещения и художественной подсветки улиц и архитектурных объектов Петербурга.

Напомним, что ранее в #Tetrischallenge приняли участие инспектора ГИБДД, ремонтники «Пассажиравтотранса» и аварийные службы петербургского метрополитена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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