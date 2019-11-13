«Ленсвет» показал свой Тетрисчеллендж
Сотрудники «Ленсвета» присоединились к мировому флешмобу #Tetrischallenge, в ходе которого аварийные и экстренные службы показывают свое оборудование разложенным на земле - почти как в компьютерной игре Тетрис.
- Героями фотографий стали специалисты трех подразделений: производственной лаборатории, эксплуатационных районов художественной подсветки, уличного освещения, - сообщает пресс-служба «Ленсвета».
При этом больше всего времени при подготовке к съемке заняла раскладка оборудования. Работники фотографировались в окружении техники, дорожных знаков, многочисленных инструментов, которые необходимы для поддержания работы наружного освещения и художественной подсветки улиц и архитектурных объектов Петербурга.
Напомним, что ранее в #Tetrischallenge приняли участие инспектора ГИБДД, ремонтники «Пассажиравтотранса» и аварийные службы петербургского метрополитена.
ИСТОЧНИК KP.RU