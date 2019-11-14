Прения по делу о теракте в петербургском метро снова отложили
Прения по делу о теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года тянутся уже на протяжении долгого времени. Заседание, назначенное на четверг, 14 ноября, так и не состоялось, и снова было перенесено. Срок содержания 11 подсудимых в СИЗО должен был закончиться 12 ноября. Однако прокурор настоял на том, чтобы заключение продлилось еще на три месяца до 12 февраля.
- Прения по делу о теракте снова отложили. На этот раз в суд не явились четыре адвоката, - сообщил корреспондент «КП-Петербург» из зала суда.
Один из адвокатов не пришел на прения из-за того, что был занят в другом судебном заседании, трое других - по неизвестным причинам.
Мать одного из обвиняемых Махамадюсуфа Мирзаалимова, Яркинай считает, что адвокаты специально не являются на суд, для того, чтобы как можно дольше тянуть время. Сами подсудимые и их адвокаты считают, что против них нет доказательств в их причастности к трагедии в петербургском метро.
В итоге было принято решение не проводить 14 ноября заседание, а перенести его на понедельник, 18 ноября.
ФСБ задержала боевиков, готовивших теракты в Петербурге.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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