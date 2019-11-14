Прения по делу о теракте в петербургском метро снова отложили

14 Нояб. 12:35 2019-11-14T12:40:11+03:00

Суд по делу о теракте в петербургском метро отложили из-за неявки на заседание адвокатов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Четыре адвоката не явились на заседание, трое из них по неизвестным обстоятельствам

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Прения по делу о теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года тянутся уже на протяжении долгого времени. Заседание, назначенное на четверг, 14 ноября, так и не состоялось, и снова было перенесено. Срок содержания 11 подсудимых в СИЗО должен был закончиться 12 ноября. Однако прокурор настоял на том, чтобы заключение продлилось еще на три месяца до 12 февраля.

- Прения по делу о теракте снова отложили. На этот раз в суд не явились четыре адвоката, - сообщил корреспондент «КП-Петербург» из зала суда.

Один из адвокатов не пришел на прения из-за того, что был занят в другом судебном заседании, трое других - по неизвестным причинам.

Мать одного из обвиняемых Махамадюсуфа Мирзаалимова, Яркинай считает, что адвокаты специально не являются на суд, для того, чтобы как можно дольше тянуть время. Сами подсудимые и их адвокаты считают, что против них нет доказательств в их причастности к трагедии в петербургском метро.

В итоге было принято решение не проводить 14 ноября заседание, а перенести его на понедельник, 18 ноября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/632376" frameborder="0"></iframe> ФСБ задержала боевиков, готовивших теракты в Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU