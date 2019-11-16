Студент пожаловался Бастрыкину на доцента Соколова

16 Нояб. 16:55 2019-11-16T16:55:42+03:00

Молодой человек рассказал, как по указке историка его силой вышвырнули из аудитории

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В Петербурге студент пожаловался председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину на историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. В субботу, 16 ноября, в Северной столице во время личного приема граждан руководителя управления, молодой человек рассказал о конфликте, произошедшем во время лекции доцента в 2018 году, во время которой к юноше была применена грубая физическая сила.

- Молодой человек рассказал, что по завершении лекции между ним, являвшимся слушателем, и лектором возникли разногласия, в результате чего по указанию лектора слушатель был выведен из аудитории с применением силы, - сообщает следственный комитет России.

После инцидента студент обратился в полицию, однако, по его словам, должных мер принято не было.

Александр Бастрыкин поручил руководству следственного комитета Петербурга изучить данный случай, а также внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы в рамках расследуемого уголовного дела.

Напомним, что доцент Олег Соколов проходит по делу об убийстве 24-летней девушки, которую он застрелил и расчленил в своей квартире, а после пытался избавиться от останков тела, сбросив из в реку Мойку. Сейчас историк находится в СИЗО в ожидании завершения расследования и суда по страшному преступлению.

Первое интервью с Олегом Соколовым в изоляторе МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU