Студент доцента-расчленителя Соколова пожаловался руководству СПбГУ на угрозы в свою сторону

20 Нояб. 22:58 2019-11-20T22:58:20+03:00

В прошлом студент заступился за историка, теперь ему угрожают. Фото: Артем КИЛЬКИН

Студент был одним из тех, кто выводил прочь парня, оскорбившего Соколова на одной из лекций в 2018 году

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Студент доцента Олега Соколова, застрелившего и расчленившего аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко, пожаловался заместителю ректора по безопасности СПбГУ на то, что в его адрес поступают частые угрозы. Этот вопрос подняли на совещании в университете.

- Студент рассказал, что в марте 2018 года он был одним из тех, кто выводил с открытой лекции Соколова учащегося другого учебного заведения, который в конце мероприятия встал и на всю аудиторию нахамил историку. Он был принципиально не согласен с представлениями и оценками доцента по вопросам истории наполеоновских войн, - сообщает официальный сайт СПбГУ

Заступнику доцента теперь угрожают расправой через социальные сети. Он воспринимает их всерьез и боится за свою жизнь. Заместитель ректора по безопасности университета помогла студенту и направила соответствующее обращение в правоохранительные органы, которые разберутся в деле.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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ИСТОЧНИК KP.RU