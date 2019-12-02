2019-12-02T20:24:03+03:00
Общество

В Петербурге появился сад прославленного ученого Жореса Алферова

Ранее зеленый сад между проспектом Науки и улицей Верности был безымянным
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сад Жореса Алферова находится между проспектом Науки и улицей Верности.Сад Жореса Алферова находится между проспектом Науки и улицей Верности.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Санкт-Петербурге появился сад именитого физика Жореса Алферова, скончавшегося 2 марта 2019 года. Соответствующее постановление опубликовали 2 декабря на официальном сайте Смольного. Это в очередной раз увековечит память великого академика, смерть которого стала большой утратой для петербуржцев и всего российского и мирового научного сообщества.

- Безымянному саду между проспектом Науки и улицей Верности в Калининском районе Санкт-Петербурга присваивается имя Жореса Алферова, - гласит документ.

Ранее в Северной столице учредили с 2020 года премию правительства Петербурга имени прославленного ученого. Награду собираются присуждать за выдающиеся результаты в области науки и техники в номинации «нанотехнологии». Более того, в городе нобелевскому лауреату уже поставили бронзовый памятник. Затем Национально-исследовательскому Академическому университету РАН, который основал физик, присвоили имя Жореса Алферова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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