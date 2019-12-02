2019-12-02T23:08:15+03:00
Общество

Петербуржцы радуются выпавшей снежной крупе

Очевидцы шутят, что на город будто бы накрошили пенопласт [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Словно накрошили пенопласт", - шутили очевидцы. Фото: vk.com/unreleased_dtp"Словно накрошили пенопласт", - шутили очевидцы. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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В некоторых районах Петербурга выпала красивая снежная крупа. С первого дня зимы город окутывают снегопады. Только за 1 декабря в Северной столице выпало сразу 11 сантиметров осадков. Кое-где петербуржцы заметили снег необычной формы.

- Вот – словно пенопласт накрошили. Интересно! – пишет очевидец причудливого снега в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Красивая крупа порадовала горожан. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Красивая крупа порадовала горожан. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Комментаторы публикации отметили, что необычный снег не что иное как атмосферные осадки в виде непрозрачных крупинок белого цвета, которые падают при температуре около 0 градусов. Кто-то посчитал, что это маленький град.

Добавим, что 2 декабря жители Петербурга повсеместно жаловались на плохую уборку снега. В Сосновом Бору осадки даже повалили некоторые деревья. Снег пока доставляет немало проблем, но уже в среду 4 декабря он может растаять – синоптики обещают в городе до 4 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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