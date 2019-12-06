2019-12-06T19:56:59+03:00
Общество

Петербуржцы негодуют из-за перекрытия КАД в районе Пулково

Автомобилисты пожаловались на огромные пробки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Водители уверены, что перекрытие на КАД сделали из-за рейса премьера Монголии. Фото: vk.com/spb_todayВодители уверены, что перекрытие на КАД сделали из-за рейса премьера Монголии. Фото: vk.com/spb_today
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Вечером 6 декабря петербургские автомобилисты выместили всю злобу на огромную пробку, появившуюся на КАД в районе Пулково. Кто-то торопился на долгожданный рейс, чтобы отдохнуть на выходных, а некоторые просто-напросто хотели побыстрее вернуться домой за городом. По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», КАД попросту перекрыли.

Некоторые связали это с приездом в Северную столицу премьера-министра Монголии. Напомним, днем он получил от Эрмитажа настоящую реликвию - камень Чингисхана. Полицейские не раз за эту пятницу перекрывали дороги в центре города. Водители, застрявшие на КАД, объяснили пробку тем, что важный гость улетает из Петербурга.

- Перекрыли кольцо, чтобы кортеж проехал спокойно по Пулковскому шоссе. Как будто первый раз такое, вы чего! – успокаивал один из участников пробки недовольных водителей.

К 8 вечера перекрытий у аэропорта больше не наблюдается. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», самый плотный трафик был с 17:00 - водители выстроились в ряд на 6,5 километров на КАД от Московского шоссе до Дачного проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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