В Контрольно-счетной палате объяснили, почему могли арестовать главу «Метростроя»

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-11T11:45:07+03:00

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Обыски в петербургском «Метрострое», а затем и арест его гендиректора Николая Александрова, стали шоком. По крайней мере для него самого. Глава компании пытался объяснить, что ничего «не шкерит» по обвинению в растрате 178 миллионов рублей, но судья его не послушал и отправил за решетку на 2 месяца. А сегодня глава Контрольно-счетной палаты, которая недавно проверяла «Метрострой», объяснил причину всех неприятностей компании - стадион на Крестовском.

- Получение такого генерального подряда, как строительство стадиона, привело к тому, что «Метрострой» начал, мягко говоря, заниматься не своей деятельностью. На мой взгляд, именно форсированная работа на стадионе стала основной причиной серьезных сбоев в производственном цикле «Метростроя», - рассказал газете «Петербургский дневник» руководитель КСП Вадим Лопатников.

Такие же проблемы по той же причине, по словам главы КСП, получил и «Водоканал». Напомним, что 22 ноября его бывшего главу Евгения Целикова также отправили под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU