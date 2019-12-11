Суд арестовал предполагаемого подельника главы «Метростроя» по делу о растрате 178 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-11T14:40:00+03:00

По делу главы "Метростроя" Николая Александрова (на фото) задержан третий предполагаемый подельник. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

До 6 февраля 2020 года Олег Кузьменко останется под стражей

Изменить размер текста: A A

Третий фигурант дела «Метростроя» о присвоении или растрате 178 миллионов рублей отправился под арест. Согласно решению Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга, Олег Кузьменко останется под стражей до февраля 2020 года. Накануне был арестован и гендиректор «Метростроя» Николай Александров.

- Как полагает следствие, не позднее 07.11.2017 Александров объединился с Кузьменко и Болотовым (ООО «БТР») для совершения хищения денежных средств ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку сырья, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Речь идет о поставках щебня для строительства станций Фрунзенского радиуса. По версии следствия, подрядчики, якобы, возили материалы для «Метростроя», однако на деле этого не происходило. Перечисленные поставщикам суммы попросту делились между подельниками.

Сами обвиняемые все отрицают.

- Я ничего «не шкерю», - заявил судье Александров.

Отметим, что третий фигурант дела Анатолий Болотов был задержан при попытке улететь в Израиль. Он также арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU