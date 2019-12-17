Считал себя царем: Служители церкви рассказали об отце-насильнике из Ленобласти

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-17T14:48:57+03:00

Глава семейсва из дома с оружием в Химози считал себя царем. Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам прихожан, Андрей Бовт не только сам наряжался в мундир Николая II, но и жену одевал соответствующе

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История с многодетной семьей из поселка Химози Гатчинского района Ленинградской области, и без того странная по своей дикости, продолжает обрастать новыми подробностями. Служители церкви, в которую свое семейство водил 46-летний Андрей Бовт, рассказали корреспонденту «КП-Петербург» об особенностях поведения мужчины.

- Они непростые были. У них тема - почитание царской семьи, - сообщил «Комсомолке» алтарщик Гатчинского собора Покрова пресвятой Богородицы.

При этом в церковь мужчина ходил в военном мундире царских времен, как у императора Николая II. Жену он одевал соответствующе. Все местные жители знали об этом и просто принимали людей как есть.

- Про них говорили «поехавшие», - заявил корреспонденту «Комсомолки» служитель храма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750186" frameborder="0"></iframe> Дом в Ленинградской области, в котором нашли склад оружия.

Напомним, что вечером 16 декабря в кирпичном коттедже многодетной семьи прошел обыск. Из дома изъяли целый арсенал оружия. Главу семьи задержали. На него завели два дела: за незаконное хранение оружия и изнасилование несовершеннолетней дочери. Всех восьмерых детей забрали у родителей и отправили в больницу.

СК Ленобласти показал дом многодетной семьи в деревне Химози, где отец насиловал свою дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU