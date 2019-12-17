Жену отца-насильника из Химози родные искали как пропавшую без вести

СЕГОДНЯ 16:47 2019-12-17T16:55:18+03:00

Три года назад объявление о поиске публиковалось в соцсетях, но женщина не откликнулась

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Новый штрих к странной истории из Ленобласти, где в доме многодетной семьи полиция нашла арсенал оружия, а отца семейства задержали за изнасилование несовершеннолетней дочери. Теперь выясняется, что его гражданскую жену, как пропавшую, несколько лет назад активно искали родственники.

- В 2016 году в социальной сети «ВКонтакте» в поисковой группе «Журавль» появился пост. Автор искал двоюродную сестру, которая не выходила на связь с 2000 года, - пишут «Невские новости».

Искала Светлану Любадюк ее двоюродная сестра: «наши мамы двойняшки и мы виделись последний раз на похоронах ее мамы». По словам родственницы, пропавшая перестала с ней общаться после того, как вышла замуж. С этого момента женщина стала религиозной и замкнутой, а супруг и вовсе запретил ей общение с семьей.

Надо сказать, что гражданский муж сам был двоюродным братом собственной жены. Ранее Андрей Бовт также носил фамилию Лобадюк, но сменил ее несколько лет назад.

Сейчас мужчина, называвший себя царем Николаем II задержан, все восемь детей пары находятся в больнице под присмотром врачей и психологов. Где сейчас Светлана Любадюк - точно неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU